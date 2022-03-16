Кредитные каникулы для бизнеса приняты на федеральном уровне

16.03.2022 [Экономика]

Малому и среднему бизнесу предоставят кредитные каникулы. Речь идет об отсрочке платежей и процентам по основному долгу сроком до шести месяцев. Господдержка будет предоставлена в том случае, если кредит взят до 1 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работа будет проводиться с предприятиями сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры, гостиничного бизнеса, спорта, общественного питания, информационных технологий, оптовой и розничной торговли, сферы услуг. Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий — всего в списке более 70 позиций.

«На уровне Вологодской области для субъектов малого и среднего предпринимательства в Фонде ресурсной поддержки Вологодской области существует возможность в заявительном формате получить реструктуризацию задолженности по микрозайму — увеличение срока возврата основного долга и процентов за пользование микрозаймом до 6 месяцев, либо отсрочку платежа до 6-ти месяцев, где отсутствует обязанность уплаты основного долга», — пояснила врио руководителя Фонда Екатерина Хозяйнова.

В 2021 году из 223 заёмщиков реструктуризацией или отсрочкой воспользовалось 25 субъектов малого бизнеса. За два месяца 2022 года предоставлены 4  аналогичные отсрочки.

 

Тэги: каникулы, Поддержка, бизнес

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