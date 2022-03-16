По факту крушения мотопараплана в Харовске начата прокурорская проверка

По факту крушения мотопараплана в городской черте Харовска Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

Как указано на сайте ведомства, 12 марта около 13.30 в черте Харовска мотопараплан потерпел крушение во время посадки.

«При падении легкомоторного воздушного судна оборваны линии электропередач. В результате происшествия без электроэнергии остались около 200 жителей трех населенных пунктов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также указывается, что пилот в медицинской помощи не нуждается.

Электроснабжение во всех населенных пунктах, оставшихся в результате аварии без света, на данный момент полностью восстановлено.