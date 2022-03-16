Житель Вологды ударил сделавшего ему замечание мужчину пивной бутылкой

В Вологде суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью одного потерпевшего и средней тяжести вреда здоровью второго.

По материалам дела, в июне 2020 года пьяный подсудимый, находясь во дворе дома № 137 на улице Чернышевского, пнул пакет с продуктами, принадлежащий незнакомому мужчине. Тот сделал ему замечание. В ответ обвиняемый ударил потерпевшего пивной бутылкой по лицу. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану в области брови.

Кроме того, подсудимый избил ещё одного мужчину в ванной комнате общежития на улице Залинейной. Используя малозначительной повод, подсудимый нанёс ему удары руками и ногами, причинив травму грудной клетки и переломы рёбер.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что инициатором конфликтов он не был», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Осуждённому назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима.