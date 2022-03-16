Вологодские голболистки не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация спорта слепых (IBSA) отстранила команды России и Беларуси из-за ситуации на Украине от всех международных соревнований, Чемпионатов мира и Европы.

Ссылаясь на решения, принятые Международным паралимпийским комитетом (МПК), и на основании официальных решений, принятых другими международными федерациями, правление IBSA приняло решение отстранить национальных представителей России и Беларуси со всех международных мероприятий, организованных под эгидой IBSA, — говорится в сообщении комитета.

«Это было очень тяжелое и болезненное решение, потому что оно неизбежно наказывает спортсменов, которые не несут прямой ответственности за текущую международную ситуацию, но в то же время мы должны обеспечивать политическое и стратегическое направление. Очевидно, что мы хотим пересмотреть это решение, как только ситуация позволит это сделать», — сказал президент IBSA Сандро Ди Джироламо.

Отметим, что на Чемпионате Европы 2021, ставшем, по всей видимости, последним крупным турниром для нашей сборной, россиянки заняли первое место. В составе сборной России на тот момент выступали две вологжанки — Анна Шевченко и Елизавета Кемешева. Турнир прошёл в ноябре прошлого года.