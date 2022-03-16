Вологодские голболистки не будут участвовать в международных соревнованиях

16.03.2022 [Спорт]

Международная федерация спорта слепых (IBSA) отстранила команды России и Беларуси из-за ситуации на Украине от всех международных соревнований, Чемпионатов мира и Европы.

Ссылаясь на решения, принятые Международным паралимпийским комитетом (МПК), и на основании официальных решений, принятых другими международными федерациями, правление IBSA приняло решение отстранить национальных представителей России и Беларуси со всех международных мероприятий, организованных под эгидой IBSA, — говорится в сообщении комитета.

«Это было очень тяжелое и болезненное решение, потому что оно неизбежно наказывает спортсменов, которые не несут прямой ответственности за текущую международную ситуацию, но в то же время мы должны обеспечивать политическое и стратегическое направление. Очевидно, что мы хотим пересмотреть это решение, как только ситуация позволит это сделать», — сказал президент IBSA Сандро Ди Джироламо.

Отметим, что на Чемпионате Европы 2021, ставшем, по всей видимости, последним крупным турниром для нашей сборной, россиянки заняли первое место. В составе сборной России на тот момент выступали две вологжанки — Анна Шевченко и Елизавета Кемешева. Турнир прошёл в ноябре прошлого года.

Тэги: голбол, международный комитет

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт
Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу

Похожие новости

Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу

Девушки выступали вы составе сборной России

1786
0

Вологодская голболистка станет гостьей программы «Безграничный спорт»

Арина Герасимова в составе российской команды участвовала в Паралимпийских играх в Токио

1338
0

Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио

Арина выступала в составе нашей команды по голболу

1506
0

Вологжанки Елизавета Кемешева и Арина Герасимова завоевали бронзу Международных соревнований по голболу

 Турнир состоялся в литовском городе Тракаи

1329
0

Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований

Команда Елены Удодовой на групповом этапе одержала верх над хозяйками турнира, голболистками Тулы

3901
0

Вологжанки завоевали бронзу Чемпионата России по голболу

Соревнования проходили в Московской области

892
0

Сборная Вологодской области стала чемпионом России по голболу

Это спортивная игра для слепых, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника

1089
0

Вологодские спортсменки стали победителями международного турнира по голболу

Арина Герасимова, Анна Шевченко и Елизавета Камышева выступали в составе сборной России

972
0

Вологжанки Анна Шевченко и Арина Герасимова завоевали бронзу международных соревнований по голболу

Турнир проходил с 1 по 6 мая в Турции

992
0

Вологжанки стали бронзовыми призерами Чемпионата России по голболу

Вологодскую область представляли Ксения и Анжела Каевы и Кристина Овчинникова под руководством тренера Елены Удодовой.

932
0

Вологодские спортсменки завоевали золото и серебро международных соревнований по голболу

Анна Шевченко выиграла золотую медаль, а Арина Герасимова - серебряную

1246
0

Вологодские спортсменки завоевали бронзу первенства России по голболу

В полуфинале вологжанки с разгромным счёт 6:16 уступили будущим чемпионкам, сборной Краснодарского края

1331
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

По факту крушения мотопараплана в Харовске начата прокурорская проверка
Житель Вологды ударил сделавшего ему замечание мужчину пивной бутылкой
Вологодские голболистки не будут участвовать в международных соревнованиях
В Вологодской области назвали лучшего врача 2022 года
21-летняя вологжанка получила три года колонии за покушение на сбыт четырёх грамм наркотика
Количество пенсионеров в России сократилось за год почти на миллион
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
 
16.03.2022 [Общество]

«Что-то не сходится»: великоустюгские чиновники провели двойное голосование на слушаниях по объединению деревень в округа

566
0
16.03.2022 [БлогоVO]

Надеялись, что Китай нам поможет, но пока увы

160
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

410
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика