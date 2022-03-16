В Вологодской области назвали лучшего врача 2022 года

16.03.2022 [Общество]

В Вологодской области объявлены имена победителей регионального конкурса «Лучший врач года». Их объявила конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента здравоохранения и представители общественности.

Лучшим врачом 2022 года признана заведующая отделением ревматологии, ревматолог Вологодской областной клинической больницы Елена Крюкова.

Второе место присуждено заведующей отделением анестезиологии и реанимации № 1, анестезиологу-реаниматологу Вологодской областной детской клинической больницы Елене Благовой, третье место — заведующей женской консультацией № 2, акушеру-гинекологу Череповецкого городского родильного дома Виктории Ловцевой.

Областной конкурс «Лучший врач года» проводится уже 17 лет для поддержки и поощрения высококвалифицированных и талантливых специалистов. В нем принимают участие врачи со стажем работы не менее 10 лет.

Врачи, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы, а также денежные призы в размере 40, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Тэги: конкурс, здравоохранение

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