21-летняя вологжанка получила три года колонии за покушение на сбыт четырёх грамм наркотика

В Вологде суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков.

Суд установил, что в августе 2021 года подсудимая получила от неустановленного лица координаты местонахождения тайника-закладки с запрещёнными веществами на улице Мохова. Он приехала к тайнику на такси и забрала оттуда более четырёх грамм наркотика, который намеревалась сбыть.

Обвиняемая спрятала вещество под надетой майкой и хранила его там, пока её не задержали. Вологжанка полностью признала вину и пояснила, что пошла на преступление, так как нуждалась в деньгах.

Осуждённой назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.