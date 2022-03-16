Количество пенсионеров в России сократилось за год почти на миллион

Количество пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде России, за год сократилось на 970 тыс. человек. Это максимальное снижение с начала 1990-х, сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР.

Впервые сокращение количества пенсионеров в России началось с 2019 года после пенсионной реформы. Тогда был увеличен пенсионный возраст. Первое сокращение составило 319 тыс. человек. В 2020 году снижение составило 569 тыс. человек. В том же году в России на 18% вырос уровень смертности на фоне пандемии коронавируса. Тогда умерло 323,8 тысяч человек, 274 из них составили пенсионеры.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 15,1%, или на 321 тыс. человек. Как это сказалось на количестве пенсионеров в стране, пока неизвестно из-за отстутствия данных.

Таким образом, за три года пенсионной реформы количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн.