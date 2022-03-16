В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа

16.03.2022 [Происшествия]

В Вологде 20-летняя девушка разбилась насмерть после падения с девятого этажа дома. Происшествие случилось в ночь на 15 марта в доме № 82 «а» по улице Гагарина.

Как сообщает портал GorodVo, до происшествия девушка долго кричала. Молодой человек попытался остановить возлюбленную, но у него не вышло.

В региональном управлении СК изданию подтвердили информацию о происшествии. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи. Следствием проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства выясняют, кто находился в квартире в момент происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: следственный комитет, проверка, погибла

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