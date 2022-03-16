В Вологде прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу ротвейлера, который покусал пенсионерку

В Вологде прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с владельца собаки, которая покусала 76-летнюю местную жительницу.

По данным ведомства, в декабре 2021 года ротвейлер ответчика набросился на пенсионерку во дворе жилого дома и покусал женщину за руки. Пострадавшая пояснила, что ей пришлось пройти длительное лечение и постоянно делать перевязки и уколы. Она испытывала бытовые трудности: не могла готовить и была вынуждена передвигаться на такси.

«От укусов остались шрамы на руках, по настоящее время истец испытывает страх при виде собак. В связи с перенесенными нравственными и физическими страданиями заявитель оценила размер компенсации морального вреда в сумме 150 000 рублей», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Так как у пенсионерки нет юридического образования, родственников в Вологде и сама она не может обратиться в суд, заявление от её имени подала прокуратура. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле ведомства.