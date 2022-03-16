Жителя Великого Устюга будут судить за нападение на участкового во время задержания

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия к полицейскому.

По данным следствия, инцидент произошёл 17 января 2022 года. Выпив пива в своей квартире, обвиняемый устроил скандал с бабушкой. Прибывший на место участковый решил доставить мужчину в отдел полиции.

«В подъезде дома мужчина оказал сопротивление. При этом сбил полицейского с ног, от чего тот ударился спиной и головой о ступеньки лестницы, и некоторое время силой удерживал упавшего пострадавшего. Сотруднику полиции удалось освободиться от захвата и задержать агрессивного мужчину», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.