Наука для города: обладатели стипендии Леденцова о практической пользе своих проектов

15.03.2022 [Общество]

Инициатором такой меры поддержки для молодежи стал Мэр Вологды Сергей Воропанов. На соискание городской молодежной премии от студентов и молодых ученых поступило более 60 заявок.

«Радует, что мероприятие вызвало большой интерес в молодежном научном сообществе города. Напомню, что победители в течение года будут получать ежемесячную стипендию. Для студентов размер составит 4 тысячи рублей, для молодых ученых - 10 тысяч рублей. И в дальнейшем Администрация города Вологды будет оказывать поддержку талантливой молодежи. Это касается не только науки, но и других направлений», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Стипендиатами в 2022 году среди студентов стали Дарина Жаворонкова и Мария Будилова из Вологодского государственного университета, Анна Воробьева и Кирилл Подобрей из Вологодского института права и экономики ФСИН России, Екатерина Калинюк из Северо-западного института Университета им. О.Е. Кутафина.

Среди молодых ученых городской стипендии удостоены Сергей Соловьев и Евгений Биловол из Вологодского государственного университета, Ксения Кушнерева, Никита Румянцев и Андрей Попов из Вологодского научного центра Российской академии наук.

Молодые ученые и студенты занимаются проектами и исследованиями по различным направлениям гуманитарных и технических наук. Ценность их работ в том, что они несут реальную практическую пользу.

Так, например, молодой ученый-физик, старший преподаватель кафедры физики Вологодского государственного университета, региональный эксперт АСИ, член ВЭПС Евгений Биловол представил для соискания городской стипендии им. Х. Леденцова, - проект «Инженер в каждый дом (Инженер будущего)».

Проект помогает школьникам 7-11 классов осваивать естественные науки дома или в школе с помощью специального конструктора, который разработал Евгений. Он позволяет внедрить робототехнику в образовательный процесс, делает доступным создание учениками собственных умных программируемых устройств.

 «Проект состоит из нескольких частей. Это сам конструктор, пособие как его применять на уроках и дома. Мероприятие с использованием конструктора мы проводим на базе школы №13, а также на базе центра ДНК. Система позволяет школьникам углубленно изучать физику, информатику и математику. Также система помогает профессионально сориентироваться. В планах развитие онлайн-занятий по проекту», - говорит Евгений Биловол.

Кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного и гражданского строительства инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» Сергей Соловьев рассказал, что его исследование посвящено строительной сфере. В частности, он занимается оценкой безопасности эксплуатации строительных конструкций.

«При использовании классических подходов к вероятностному анализу безопасности строительных конструкций требуется большая выборка статистических данных. Например, для построения достоверной вероятностной модели прочности бетона фундаментной плиты может потребоваться около 100 контрольных образцов и проведение испытаний. Это требует определенных экономических и временных затрат, а также вносит структурные повреждения в саму плиту. Мы предлагаем использовать альтернативные модели, построенные на основе новых теорий анализа данных (теории нечетких множеств, теории свидетельств Демпстера-Шефера и др.) Новые подходы позволяют получить достоверную оценку безопасности эксплуатации уже при 5-6 контрольных образцах. К тому же, новые подходы позволяют избежать необоснованных предположений и гипотез, вводимых при классических подходах в случае неполной статистической информации. Характер исследования является фундаментальным и развивает новую науку – теорию надежности строительных конструкций. Но из фундаментальных исследований вытекает прикладное использование разработанных подходов, которые можно применять на территории Вологодской области: контроль и оценка качества новых строительных материалов; оценка безопасности эксплуатации реконструируемых зданий и сооружений; мониторинг технического состояния ветхого и аварийного фонда, а также ряд других прикладных задач», - говорит Сергей Соловьев.

Студентка 3 курса Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», член ВОО «Русское географическое общество» Дарина Жаворонкова будет получать стипендию за проект «Вологодский государственный университет в воспоминаниях преподавателей и студентов». Уникальность ее проекта заключается в сборе и систематизации материала через анкетирование (бумажные анкеты, гугл-форма и видео-интервьюирование) преподавателей-выпускников ВоГУ разных лет.

Городская стипендия для молодых ученых учреждена в Вологде впервые и станет ежегодной, средства на эти цели выделены из городского бюджета. Претендовать на стипендию могут молодые вологжане до 35 лет, занимающиеся научной работой в любой сфере. Символично, что этот проект стартовал в год празднования 180-летия со дня рождения знаменитого вологжанина, мецената Христофора Леденцова, известного поддержкой российских ученых начала XX века.

Тэги: ученые, стипендия Леденцова, наука

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