В департаменте труда и соцразвития заявляют о стабильной ситуации на рынке труда

По заявлению начальника департамента труда и соцразвития области Олега Белова, ситуация на рынке труда региона стабильна. Работодатели, которые в начале пандемии коронавируса столкнулись с дефицитом рабочей силы, стараются сохранить свои коллективы. Количество безработных в регионе с начала года снизилось на 23,7% — до 5425 человек.

«В региональной службе занятости населения заявлено почти 13 тысяч вакансий от 1860 работодателей. Средний уровень заработной платы по заявленным вакансиям составляет почти 27,5 тысячи рублей. Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда. За возможными изменениями внимательно следят и на федеральном уровне. Отмечу, организации должны уведомлять службы занятости и работников о предстоящих сокращениях. Если это массовые сокращения, то за три месяца, если единичные — за два. Пока таких сигналов мы не получали», — прокомментировал Олег Белов.

По заявлению областных властей, Центр управления регионом фиксирует сообщения вологжан в соцсетях по теме трудоустройства. Они обеспокоены, куда обращаться, если вдруг потеряют работу, а также какие существуют программы обучения.

«По вопросам поиска работы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования жители области могут обратиться в территориальные отделения Центра занятости населения Вологодской области. Контактная информация по 26 отделениям размещена на сайте департамента труда. Подать заявление на поиск работы можно через цифровую платформу „Работа в России“ или в отделениях занятости», — рассказал Олег Белов.