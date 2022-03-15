Прокурор Вологодской области потребовал образовательные организации в Вытегорском районе поставить на учёт квадрокоптеры

15.03.2022 [Общество]

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев в ходе рабочей поездки в Вытегорский район потребовал от главы района устранить нарушения закона при реализации нацпроекта «Образование».

Прокуратура района в ходе проверки установила, что квадрокоптеры, приобретённые образовательными организациями района в рамках нацпроекта ещё полтора года назад, не поставлены на учёт в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Проверка также показала, что оборудование не используется при проведении учебных занятий, в частности, из-за того, что у педагогов отсутствуют навыки работы с коптерами.

«Прокурор области отметил, что использование беспилотных летательных аппаратов, прежде всего, позволяет взглянуть на привычные нам вещи совершенно с другого ракурса. Такое оборудование в современных школах необходимо для развития у обучающихся навыков программирования, пилотирования, познавательных и исследовательских способностей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Вопрос устранения указанных нарушений Андрей Тимошичев взял под личный контроль.

Тэги: прокуратура, нацпроекты, образование, квадрокоптеры

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