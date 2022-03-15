Три кадуйских спортсмена стали чемпионами мира по полиатлону

Три спортсмена кадуйского отделения полиатлона АНО «Дрозд — Череповец», как призеры всероссийских соревнований, приняли участие в Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой», которые прошли в городе Сасово Рязанской области.

Все спортсмены стали победителями в своих возрастных группах. Анастасия Шарикова в группе 12-13 лет, Никита Воронов — в группе 16-17 лет, а Ирина Смолина — среди юниорок 18-23 года.

Кроме того, Ирина Смолина показала абсолютный результат по всем трем видам: отжимание - 164 раза (118 очков), стрельба 95 (102 очка), лыжная гонка на 5 км (95 очков). В сумме Ирина набрала 308 очков, что выше норматива мастера спорта международного класса.