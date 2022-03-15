Пятеро пьяных череповчан катались по городу на машине уснувшего друга

15.03.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне машины друга.

Автомобиль «Лада Приора» сотрудники ГИБДД остановили ночью на улице Сталеваров. Когда полицейские подошли к машине, на водительском месте никого не было, но на сиденье был след от ботинка. Ни один из пятерых мужчин, находившихся в машине, не сознавался в том, что был за рулём.

«Также документов на право управления и документов на сам автомобиль никто предоставить не смог. Помимо этого, все находящиеся в машине имели видимые признаки алкогольного опьянения и утверждали, что транспорт стоял на месте без движения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Мужчин доставили в отделение полиции. Удалось также установить владельца машины. Он написал заявление об угоне.

В разговоре с дознавателем подозреваемый сознался в угоне. Он рассказал, что выпивал в компании остальных фигурантов инцидента, а когда владелец машины уснул, он взял ключи от авто и отправился с друзьями в магазин. Когда машину остановили сотрудники ДПС, он пересел на заднее сиденье.

По факту угона возбуждено уголовное дело. На подозреваемого также составили протоколы за пьяное вождение и управление автомобилем без водительских прав. Суд арестовал мужчину на 10 суток.

Тэги: угон, пьяный водитель, уголовное дело

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