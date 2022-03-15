Житель Великого Устюга получил восемь лет колонии за причинение смертельной травмы двоюродному брату

15.03.2022 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двоюродного брата, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что инцидент произошёл в квартире подсудимого на улице Красноармейской 2 октября 2021 года. Мужчины выпивали и поссорились. Обвиняемый избил брата, а тот скончался на месте происшествия от полученных травм.

В ходе следствия мужчина пояснил, что не помнит обстоятельств происшествия.

«Проснулся и увидел труп брата. Попросил соседку вызвать полицию, сказал ей, что убил человека. Полицию ждал на улице. Уверен в том, что именно он избил погибшего, потому что в квартире они были вдвоем, входная дверь была закрыта изнутри на крючок», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Соседка подсудимого показала, что мужчина пришёл к ней в трико и шлёпанцах, сказал, что убил человека и попросил вызвать полицию. После он ждал полицейских у калитки, вёл себя спокойно и не хотел убегать.

С учётом отсутствия у осуждённого умысла на убийство, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: смерть по неосторожности, избиение, родственники, пьянка, приговор

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