Производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен на 25%

15.03.2022 [Экономика]

Крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары с сегодняшнего дня, - сообщают «Ведомости»

Издание получило информацию от сотрудников трех ритейлеров, ее подтвердил представитель альянса «Восточный союз».

Поставщики предупредили о повышении цен примерно на 25%. Кондитерские изделия российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Часть производителей объясняют свои требования к ритейлерам о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных в отношении России санкций. 

Член правления «Руспродсоюза» Глеб Козлов также сообщил, что стоимость производства кондитерских изделий выросла как минимум на 40%. За последние 10 дней сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90%, форма для выпечки выросла в цене на 100% и продолжает расти.

По словам Козлова, не все торговые сети готовы покупать кондитерские изделия по повышенной цене. Из-за этого могут закрыться десятки кондитерских предприятий уже через один-два месяца.

Тэги: сладости, повышение цен, инфляция

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