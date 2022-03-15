Тинькофф отменил автоматический кэшбек в 1%

Читатели NewsVo пожаловались на действия банка Тинькофф. Они заметили, что финансовая организация отключила автоматический кэшбек в 1%.

«Этот банк изменил правила начисления кэшбэка. Эту «новость» мне банк прислал на мыло в январе. Сформулировано было так, что я, например, не понял, что автоматический кэшбэк 1% теперь НЕ будет начисляться. Для такого начисления нужно каждый месяц заходить в личный кабинет и в определённом месте ставить галочку. На моё возмущение они ответили: «С 1 февраля мы поменяли условия начисления кэшбэка по картам Tinkoff Black и Tinkoff Black Metal. Если вы хотите получать 1% кэшбэка на все покупки, выберите категорию «Все покупки» в разделе «Бонусы».» Ладно бы 10 рублей потерять — мелочи, а когда ждёшь 300 — 500 рублей и не получаешь, то это злит», — так описал проблему клиент банка и читатель нашего сайта Михаил Кошурин.

Он связался с банком и пытался отстоять свое право на кэшбек. Но у него не получилось.

«Поезд ушёл». А ведь кто-то не следит за своими начислениями, думает что всё по-старому. Сколько на таких клиентах банк сэкономит, например, за полгода. В общем обидно получать подставу откуда не ждёшь. С помощью этого банка я по интернету оплачиваю ВСЕ коммунальные услуги БЕЗ комиссии», — заключил Михаил.

Он надеется, что его информация поможет другим уменьшить свои издержки.

NewsVo проверил слова Михаила через приложение Тинькофф. Действительно, автоматический кэшбек теперь надо выбирать вручную, как и другие бонусы.