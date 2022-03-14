Отказ властей Вологды при строительстве жилого дома на спорном участке признали незаконным

14.03.2022 [Общество]

Арбитражный суд признал незаконным отказ администрации Вологды в продлении срока действия разрешения на строительство жилого дома на улице Лаврова.

ООО «Жилищно-строительная индустрия» получило разрешение на строительство на этом участке 5-ти этажного жилого дома со сроком до 14 марта 2016 года еще в 2014 году. После этого действие разрешения неоднократно продлевалось.

В 2019 году общество вновь обратилось с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство. Но администрация отказала на основании того, что строительство дома планируется в санитарно-защитной зоне ОАО «Вологодское авторемонтное предприятие».

«Жилищно-строительная индустрия» обжаловала решение администрации в суде. Представители строительной организации ссылались на то, что о наличии санитарно-защитной зоны не были информированы, к тому же размер вложенных в строительство средств составил почти 30 млн рублей.

«Санитарно-защитная зона промплощадки ОАО „Вологодское авторемонтное предприятие“ установлена по заключению Управления Роспотребнадзора от 3 ноября 2015 года. Однако с марта 2016 года предприятие уже не осуществляет деятельность по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Таким образом, все объекты, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, выведены из эксплуатации и не работают», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Другими словами, санитарно-защитная зона, установленная в 2015 году, фактически перестала существовать. На этом основании отказ городской администрации признали незаконным.  

Тэги: многоквартирный дом, Строительство

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