В Вологде выбраны 13 проектов НКО для получения грантов городской администрации

Итоги городского конкурса грантов для некоммерческих организаций, предлагающих социально значимые проекты, подвели в администрации города.
Как сообщает пресс-служба администрации, в 2022 году поддержку получили 12 проектов, общий фонд конкурса составил 800 тысяч рублей.
«Всего на конкурс поступила 21 заявка от НКО. Были предложены проекты в области образования, просвещения, науки, социального обслуживании и социальной поддержки граждан, патриотического воспитания, охраны окружающей среды, здорового образа жизни. По решению конкурсной комиссии гранты в размере от 40 до 80 тысяч рублей получат 13 проектов. Все они должны быть реализованы до конца года на территории Вологды», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.
Городские гранты получили следующие проекты:
1. Вологодское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», проект «Вы нам только шепните…»;
2. Ассоциация ТОС Вологды, проект «Интерактивные экскурсии по микрорайонам города «МЫ-ВОЛОГЖАНЕ»;
3. Вологодское объединение поисковиков, проект «Истоки памяти»;
4. Федерация спортивного меча, проект «Студенческие баталии»;
5. АНО «Светлица», проект «Бесплатный кружок по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике и информатике»;
6. Вологодское областное отделение общероссийской общественной организации «Федерация настольных спортивных игр России», проект «АРТ — спорт НСИ Вологда»;
7. АНПО «Вологодский дом науки», проект «Проектная мастерская «SMART-Вологда»;
8. АНО «РОДНОЙ ЛЕС», проект «Празднуем по-зелёному»;
9. Федерация туризма города Вологды, проект «Спортивный лабиринт»;
10. Вологодская городская общественная организация инвалидов, проект «Равные по смеху»;
11. АНО «Кризисный центр для женщин», проект »#Доброесердце»;
12. Благотворительный фонд «Шаг навстречу», проект «55+ еще не ретро»;
13. Туристско-патриотическое объединение «59 параллель», проект «Проведение городских соревнований «Школа безопасности».