В Вологде выбраны 13 проектов НКО для получения грантов городской администрации

14.03.2022 [Общество]

Итоги городского конкурса грантов для некоммерческих организаций, предлагающих социально значимые проекты, подвели в администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации, в 2022 году поддержку получили 12 проектов, общий фонд конкурса составил 800 тысяч рублей.

«Всего на конкурс поступила 21 заявка от НКО. Были предложены проекты в области образования, просвещения, науки, социального обслуживании и социальной поддержки граждан, патриотического воспитания, охраны окружающей среды, здорового образа жизни. По решению конкурсной комиссии гранты в размере от 40 до 80 тысяч рублей получат 13 проектов. Все они должны быть реализованы до конца года на территории Вологды», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.  

Городские гранты получили следующие проекты:

1. Вологодское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», проект «Вы нам только шепните…»;

2. Ассоциация ТОС Вологды, проект «Интерактивные экскурсии по микрорайонам города «МЫ-ВОЛОГЖАНЕ»;

3. Вологодское объединение поисковиков, проект «Истоки памяти»;

4. Федерация спортивного меча, проект «Студенческие баталии»;

5. АНО «Светлица», проект «Бесплатный кружок по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике и информатике»;

6. Вологодское областное отделение общероссийской общественной организации «Федерация настольных спортивных игр России», проект «АРТ — спорт НСИ Вологда»;

7. АНПО «Вологодский дом науки», проект «Проектная мастерская «SMART-Вологда»;

8. АНО «РОДНОЙ ЛЕС», проект «Празднуем по-зелёному»;

9. Федерация туризма города Вологды, проект «Спортивный лабиринт»;

10. Вологодская городская общественная организация инвалидов, проект «Равные по смеху»;

11. АНО «Кризисный центр для женщин», проект »#Доброесердце»;

12. Благотворительный фонд «Шаг навстречу», проект «55+ еще не ретро»;

13. Туристско-патриотическое объединение «59 параллель», проект «Проведение городских соревнований «Школа безопасности».

Тэги: гранты, НКО, администрация Вологды

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