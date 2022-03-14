Житель Череповца задушил собутыльника во время застолья

14.03.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего ранее не судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника.

По данным следствия, 13 марта 2022 года мужчина выпивал в своей квартире с 43-летним другом. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил гостя руками за шею, сдавил и удерживал до тех пор, пока тот не умер.

«После этого мужчина сообщил о содеянном правоохранителям и остался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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