Москва снимает последние ограничения по коронавирусу

В Москве снимают последние ограничения по коронавирусу. Со вторника, 15 марта, в столице отменяется масочный режим. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге. Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях — измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Мэр Москвы объяснил это решение стабилизацией улучшения эпидемиологической ситуации.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — написал в своем блоге московский мэр.

В Вологодской области, тем не менее, ожидают шестую волну коронавируса. Об этом на заседании в правительстве области заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Количество суточных заболевших все еще довольно велико. Уже весной, по прогнозам, ожидается новая волна коронавирусной инфекции, поэтому расслабляться нам нельзя», — заявил Олег Кувшинников.

Глава региона поручил начальнику департамента здравоохранения Алексею Плотникову продолжать мониторить ситуацию и смотреть на опыт других стран и городов-милионников, которые вступают в следующую волну ковида раньше Вологодской области примерно на две недели.

«Исходя из прошлого опыта системы развертывания медицинской помощи больным, мы должны готовится к следующей шестой волне», — пояснил губернатор.

Впрочем, с сегодняшнего дня в Вологде и Череповце будет значительно сокращено количество коек в городских больницах, ранее принимавших больных коронавирусом.