211 человек воспользовались программой Вологодский гектар за три года

За три года 211 человек получили участки по программе «Вологодский гектар».

Земля была выделена в Никольском, Вожегодском, Вашкинском, Бабаевском, Вытегорском и Харовском района

«С 1 апреля стартует 3 этап программы „Вологодский гектар“, в рамках которой любой житель страны может безвозмездно получить земельный участок для развития подсобного или сельского хозяйства. В этом году к проекту присоединяются Белозерский и Тарногский районы», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании 14 марта.

Программа «Вологодский гектар» нацелена на развитие крестьянских фермерских хозяйств.