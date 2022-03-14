211 человек воспользовались программой Вологодский гектар за три года

14.03.2022 [Экономика]

За три года 211 человек получили участки по программе «Вологодский гектар».

Земля была выделена в Никольском, Вожегодском, Вашкинском, Бабаевском, Вытегорском и Харовском района

«С 1 апреля стартует 3 этап программы „Вологодский гектар“, в рамках которой любой житель страны может безвозмездно получить земельный участок для развития подсобного или сельского хозяйства. В этом году к проекту присоединяются Белозерский и Тарногский районы», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании 14 марта.

Программа «Вологодский гектар» нацелена на развитие крестьянских фермерских хозяйств. 

Тэги: вологодский гектар

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