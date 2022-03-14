В Вологде выбирают логотип к 875-летнему юбилею города

Конкурс на лучший логотип к 875-летнему юбилею Вологды объявлен городской администрацией.

К участию в создании символа юбилея города приглашаются все желающие.

«Мы предлагаем вологжанам принять участие в создании логотипа, который станет символом грядущей юбилейной даты. Подобный конкурс проводился в преддверие предыдущего юбилея, и логотип, посвященный 870-летию города, отражал ключевые вологодские бренды. Мы не ограничиваем полет фантазии, самое главное, чтобы логотип юбилея отражал самобытность Вологды, современное прочтение ее истории», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Эскизы конкурсных работ должны быть представлены в формате jpeg или pdf. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и творческим коллективом. Заявки на конкурс принимаются с 15 марта до 10 апреля, их необходимо направить на адрес электронной почты: gdkvologda@mail.ru. До 15 апреля их рассмотрят члены жюри, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Жюри будет учитывать профессионализм и креативность работ, отражение в них истории и особенностей Вологды. Три лучших работы будут выставлены на онлайн — голосование, которое пройдет в группе «Вологда.РФ» в социальной сети и продлится до 25 апреля.

Победителем станет проект логотипа, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании.

В администрации города пояснили, что логотип, признанный лучшим, станет главным символом юбилейного Дня города и будет использоваться на афишах, печатной продукции, при оформлении праздничных мероприятий.