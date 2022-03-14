Вологдастат отметил рост цен с 25 февраля по 4 марта

Вологдастат опубликовал информацию о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 4 марта 2022 года.

С 25 февраля по 4 марта на 2,2% В Вологодской области подорожали сосиски и сардельки, на 2,8% выросла в цене колбаса, маргарин подорожал на 4,2%.

На 3,4% выросла стоимость стерилизованного молока 2,5%-3,2% жирности, пастеризованное молоко выросло на 1,2%. Сметана подорожала на 2,9%, творог на 1,3%, сыры на 3,2%, макароны и картофель прибавили в цене примерно по 1%, капуста - 3%, бананы подскочили в цене сразу на 6,8%.

Отмечен рост цен в категории непродовольственных товаров. Так электропылесос стал дороже на 9,7%, смартфоны выросли в цене почти на 5%, телевизоры на 8%. Есть рост цен от 1 до 2 % на лекарственные средства. Поездка в Турцию выросла сразу на 21,7%.

Информация подготовлена Вологдастатом на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 104 вида важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области - Вологде, Великом Устюге и Череповце.

