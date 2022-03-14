Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом

Вологжане жалуются, что в последние две недели сахарный песок стал дефицитом в вологодских магазинах.
«Утром его еще нет, а вечером уже нет», — пишут вологжане в соцсетях.
Про отсутствие в торговых точках сахарного песка рассказал и мэр Вологды Сергей Воропанов во время традиционного прямого эфира по понедельникам.
«По моей информации, в некоторых магазинах товар выбрасывается партиями, и он сразу же скупается, поэтому появляется ажиотаж у жителей города, как это было с рядом товаров в период пандемии, — рассказал мэр города. — На фоне такого ажиотажа некоторые недобросовестные предприниматели пользуются ситуацией и поднимают цены. Этим вопросом сейчас занимается ФАС. Если вы будете своевременно сообщать о необоснованном завышении цен, мы обязательно отреагируем».
Вологжане пишут, что, к примеру, в сети «Аллея» цену на сахар увеличили до 120 рублей за кг, а в «Корзинке» килограмм сахара продают почти за 100 рублей.
Однако, по словам мэра города, в Вологде в настоящее время есть запас необходимых продуктов примерно на три месяца, поэтому никаких проблем со сбоем поставок быть не должно.
«Необходимо каждый день выкладывать актуальную статистику и информацию — где появится песок, какие планы у магазинов. Зачем людей гонять по магазинам, если там завоза песка в ближайшее время не планируется? Лучше рассказать о тех адресах. где этот сахарный песок продается. Информацию будем выкладывать на сайте экономического развития города ежедневно», — заявил мэр.