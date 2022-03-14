Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом

Вологжане жалуются, что в последние две недели сахарный песок стал дефицитом в вологодских магазинах.

«Утром его еще нет, а вечером уже нет», — пишут вологжане в соцсетях.

Про отсутствие в торговых точках сахарного песка рассказал и мэр Вологды Сергей Воропанов во время традиционного прямого эфира по понедельникам.

«По моей информации, в некоторых магазинах товар выбрасывается партиями, и он сразу же скупается, поэтому появляется ажиотаж у жителей города, как это было с рядом товаров в период пандемии, — рассказал мэр города. — На фоне такого ажиотажа некоторые недобросовестные предприниматели пользуются ситуацией и поднимают цены. Этим вопросом сейчас занимается ФАС. Если вы будете своевременно сообщать о необоснованном завышении цен, мы обязательно отреагируем».

Вологжане пишут, что, к примеру, в сети «Аллея» цену на сахар увеличили до 120 рублей за кг, а в «Корзинке» килограмм сахара продают почти за 100 рублей.

Однако, по словам мэра города, в Вологде в настоящее время есть запас необходимых продуктов примерно на три месяца, поэтому никаких проблем со сбоем поставок быть не должно.