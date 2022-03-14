Пункты временного размещения в Вологодской области готовы принять 310 беженцев

Заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин заявил о том, что Вологодская область готова принять еще 310 беженцев с территории Украины, где сейчас проводится специальная военная операция.

Сейчас на территории области находится 35 беженцев из Украины, из них 12 детей. Всем им оказана помощь, в том числе психологическая. Дети посещают дошкольные учреждения и школы. 9 человек уже получили материальную помощь, 8 человек не обращались за помощью, остальные ждут рассмотрения.

Беженцы живут у родственников, хотя в области развернуто три пункта временного размещения, которые готовы принять 310 человек, заключил Виктор Рябишин в рамках оперативного совещания и заседания правительства Вологодской области 14 марта 2022 года.



