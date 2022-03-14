Жители Вологодской области в 2021 году тратили в среднем 560 рублей в день

14.03.2022 [Экономика]

Вологжане тратили в прошлом году в среднем 560 рублей в день на покупку пищевых продуктов, включая напитки, табачные изделия и на покупку непродовольственных товаров. Вологдастат опубликовал отчет о розничной торговле и общественном питании в 2021 году и озвучил инфляцию на различные виды товаров, а также траты обычных вологжан.

В среднем каждым жителем области в прошлом году приобретено товаров на 205 тысяч рублей. В  2020 году эта сумма составила 177 тысяч рублей.

При этом в 2021 году более половины общего объема продаж в структуре оборота розничной торговли занимали пищевые продукты, включая напитки, а также табачные изделия. 

Что интересно, наибольший удельный вес в общем объеме оборота пищевых продуктов приходился на алкогольные напитки и мясо - от 17 до 15 процентов. Доля молочных продуктов составила 9 процентов, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий — 7, пищевых масел и жиров — 4, свежих фруктов, рыбы и морепродуктов реализовано по 3 процента.

В общем объеме розничной торговли непродовольственных товаров наибольшая доля приходилась на легковые автомобили и бензин автомобильный - 19 и 16 процентов соответственно. На дизельное топливо и лекарственные средства — по 8 процентов, бытовые электротовары и строительные материалы по 4 процента.

В среднем по области за 2021 потребительские цены на все товары поднялись на 11 процентов. Наиболее подорожали: картофель — на 56 процентов, строительные материалы — на 32, мука — на 19, крупа и бобовые — на 17, сахар-песок — на 16, яйца — на 14, мебель, легковые автомобили на 20 процентов каждый. Цены в общественном питании за год поднялись на 10 процентов.

Тэги: инфляция, траты, жизнь

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