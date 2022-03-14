Житель Череповца через суд вернул себе водительские права

14.03.2022 [Общество]

46-летний житель Череповца через суд обжаловал решение о лишении его водительских прав

Ранее его лишили прав на год за повторный обгон машины в зоне действия знака «Обгон запрещён». Череповчанин пояснил, что протокол о нарушении ПДД был составлен на основании видеозаписи, которую ГИБДД передал очевидец инцидента.

«Суду пояснил, что видеозапись ему показал сотрудник полиции при составлении протокола. Каким образом определили место совершения правонарушения, он не знает. Он туда с полицейскими не выезжал, схема не составлялась», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал, что на видео был зафиксирован его автомобиль, но пояснил, что не знает, кто был за рулём. Его машиной пользовались родственники.

«Суд пришел к выводу, что видеозапись не является допустимым доказательством по делу, поскольку нет сведений о наименовании технического устройства, его исправности, дате и месте совершения видеозаписи, ее достоверности», — также говорится в сообщении региональной пресс-служба судов.

Кроме того, доводы череповчанина о том, что не он находился за рулём, не были опровергнуты. При таких обстоятельствах жалоба мужчины была удовлетворена, а постановление о лишении его прав отменено. Решение может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: водительские права, суд, жалоба

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