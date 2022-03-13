Из-за аварии временно отключено водоснабжение в нескольких домах в центральной части Вологды

Из-за ремонта на сетях в семи домах в центре Вологды временно отключено водоснабжение. Об этом вечером 13 марта сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Алексей Шумилов.

– Сегодня утром обнаружена утечка на водоводе диаметром 600 мм около дома на III Интернационала, 4. Ремонт уже начали. До утра понедельника не будет воды в домах: Предтеченская, 68, Зосимовская, 64, 68, Галкинская, 87, Первомайская, 35а, Чехова, 30а, 36, Мира, 80а, III Интернационала, 4, – сообщил он на своей странице в социальной сети.

По словам Алексея Шумилова, в других домах центральной части возможно понижение давления подачи воды. Детских садов отключение не коснулось.

