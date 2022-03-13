Из-за аварии временно отключено водоснабжение в нескольких домах в центральной части Вологды

13.03.2022 [Происшествия]

Из-за ремонта на сетях в семи домах в центре Вологды временно отключено водоснабжение. Об этом вечером 13 марта сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Алексей Шумилов.

– Сегодня утром обнаружена утечка на водоводе диаметром 600 мм около дома на III Интернационала, 4. Ремонт уже начали. До утра понедельника не будет воды в домах: Предтеченская, 68, Зосимовская, 64, 68, Галкинская, 87, Первомайская, 35а, Чехова, 30а, 36, Мира, 80а, III Интернационала, 4, – сообщил он на своей странице в социальной сети.

По словам Алексея Шумилова, в других домах центральной части возможно понижение давления подачи воды. Детских садов отключение не коснулось.
 

Тэги: отключение воды

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде простились с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт

Похожие новости

Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения

Всего в областном центре будет организовано 16 таких пунктов

2170
0

В Вологде более чем на сутки перекроют воду

Под отключение или ограничения подачи воды подпадут сотни домов

5398
0

Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети

Ранее анонсировалось, что воду в большинстве домов Вологды отключат с 20 по 22 августа

4180
0

29 точек подвоза воды будут организованы в Вологде с 20 по 22 августа

С 22:00 20 августа до 8:00 22 августа будет ограничено водоснабжение в большей части домов города

6279
0

Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды

Кроме того, в зоне отключения девять административных зданий, в том числе роддом на улице Пирогова

3018
0

В нескольких микрорайонах Вологды вечером 17 июня отключат воду из-за прорыва на сетях

Планируется, что аварию устранят к утру 18 июня

2635
0

Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

Вечером 22 мая он заявил, что вода в квартирах вологжан должна появиться «в ближайшее время»

2267
0

Опубликован список домов Вологды, в которых 21-23 мая отключат воду

Это дома в Западном и Восточном микрорайонах Вологды. Отключение производят для устранения утечки. 

7802
0

Из-за утечки на сетях Зашекснинский район Череповца остался без тепла и горячей воды

Аварию обнаружили рано утром 12 мая в районе перекрестка улицы Годовикова и Шекснинского проспекта.

1661
0

Горячую и холодную воду отключат на сутки в микрорайоне Ковырино в Вологде

Причина - ремонт аварийных сетей

2843
0

В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов

Это необходимо из-за подключения участка вновь построенного водовода

1386
0

В Вологде из-за ремонта отключат воду в домах в районе улицы Конева

Работы будут производиться с 22.00 4 сентября до 16.00 6 сентября

1694
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за аварии временно отключено водоснабжение в нескольких домах в центральной части Вологды
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
«Вологда-Чеваката» одержала две победы над ивановской «Энергией»
Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии
Запрет выхода на лед начинает действовать в Вологде с 15 марта
701 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
Ульяну Ланскую переводят в стационар психиатрической больницы
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

1086
0
13.03.2022 [БлогоVO]

Zомбоящик рассказывает, как хреново становится жить в Европе и Америке из-за санкций против России

410
0
12.03.2022 [Обзор Прессы]

Отец призёра Олимпиады Сергей Цветков: "У Максима мамины трудолюбивые гены"

471
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика