Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии.

– Учебные учреждения определены по итогам конкурсного отбора, который завершился еще в феврале. Гранты в размере 10 млн. рублей на приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного и цифрового оборудования, программного обеспечения для оснащения кабинетов физики, химии и биологии направят в четыре школы. Это три объекта из областной столицы: средние общеобразовательные школы № 16, № 13 № 9, а также Центр образования № 29 г. Череповца. Еще один победитель будет определен по итогам дополнительного отбора в апреле, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы». Школы отбирались по нескольким критериями: количество учеников, наличие профильных педагогов, достижения учеников и т.д.