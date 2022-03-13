Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии

13.03.2022 [Общество]

Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии. 

– Учебные учреждения определены по итогам конкурсного отбора, который завершился еще в феврале. Гранты в размере 10 млн. рублей на приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного и цифрового оборудования, программного обеспечения для оснащения кабинетов физики, химии и биологии направят в четыре школы. Это три объекта из областной столицы: средние общеобразовательные школы № 16, № 13 № 9, а также Центр образования № 29 г. Череповца. Еще один победитель будет определен по итогам дополнительного отбора в апреле, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы». Школы отбирались по нескольким критериями: количество учеников, наличие профильных педагогов, достижения учеников и т.д.

– Эффективность реализации любой образовательной программы зависит от материально-технической базы образовательной организации. Современное оборудование и кабинеты позволяют повысить интерес школьников к предметам, увеличить число детей, участвующих в олимпиадном движении. Тем самым растет качество образования, которое подтверждается победами наших школьников на региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, – говорит начальник департамента образования Елена Рябова.

Тэги: школы, образование, химия, физика, наука

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