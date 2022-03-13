Запрет выхода на лед начинает действовать в Вологде с 15 марта

13.03.2022 [Общество]

Запрет выхода на лед начинает действовать в Вологде с 15 марта. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Администрации города Вологды.

– Выходить на лед будет опасно из-за нестабильной погоды. Покрытие на реке Вологды способно выдержать человека при толщине 7-10 см. Однако в период таяния лед становится неплотным и неравномерным, – говорится в сообщении.

По данным специалистов, наиболее опасные места на реке Вологде – это створ улицы Ленинградской, Соборная горка, устье реки Золотухи, район у Красного моста, под мостом 800-летия, район у храма Андрея Первозванного, Флотский переулок, а также часть реки на у дома 127 по улице Карла Маркса.

В период действия запрета на реке будут дежурить спасатели. 

Штраф за выход на лед в опасный период – от 1000 до 3000 рублей.
 

Тэги: запрет, река Вологда, штрафы

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