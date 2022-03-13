701 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

13.03.2022 [Общество]

701 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. 10 человек умерли, 1 605 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 13 марта на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 177 008 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 158 741 пациентов выздоровели, 3 507 человек умерли.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Вологодской области на 13 марта

Напомним, пик заболеваемости пришелся на 15 февраля, тогда за сутки коронавирусом в Вологодской области заболели 2 600 человек.
 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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