Ребенка спасли из пожара в Череповце

12 марта в Череповце сотрудники Газодымозащитной службы спасли трех взрослых и одного ребенка.

Сообщение и пожаре поступило 12 марта в 18:05 с адреса: Череповец, Чкалова, 29. Загорелся балкон в 4-х комнатной коммунальной квартире на 4-м этаже 5-этажного кирпичного многоквартирного жилого дома коридорного типа.

– Общая площадь пожара – 1 кв. м. Повреждено: внутренняя отделка балкона, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сотрудники Газодымозащитной службы спасли из задымленного помещения трех взрослых и одного ребенка.

В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Предварительная причина – неосторожность при курении.

