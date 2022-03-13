Череповецкий «Алмаз» проиграл два первых матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги

13.03.2022 [Спорт]

В 1/8 финала Кубка Харламова череповчанам противостоит трехкратный обладатель этого трофея, ярославский «Локо». Две первые игры прошли в Ярославле 11 и 12 марта. В первом матче все три шайбы были заброшены в первом периоде. Хозяева забили два быстрых гола, уже на четвертой минуте, поведя 2:0. Череповчане еще до первого перерыва смогли отыграть одну шайбу после точного броска Прохора Корбит, но развить свой успех в дальнейшем не смогли, уступив в итоге 1:2.

В матче, который прошел накануне, уже подопечные Андрея Шефера во втором периоде повели в счете в две шайбы, благодаря голам Данилы Яковлева и Ранеля Вафина, но не смогли удержать свое преимущество и проиграли 2:3, пропустив решающую шайбу в конце третьего периода.

– Хорошее начало, забили два гола. Невынужденная ошибка. Ярославль почувствовал вкус. В третьем периоде не хватило сил. Концентрации и сил сегодня не хватило. Настраивать будем ребят только на победу. Дома – победа, придут болельщики – будем бороться, – сказал после второго матча главный тренер «Алмаза» Андрей Шефер.

Серия до трех побед переезжает в Череповец, где команды сыграют 15 марта и, в случае победы «Алмаза», 16 марта.
 

Тэги: хоккей, «Алмаз»

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде простились с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине

Похожие новости

Череповецкая «Северсталь» сравняла счет в противостоянии с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гарина

Решающий матч в этой серии пройдет в понедельник

558
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»

Пятый матч ¼ финала серии Западной конференции КХЛ прошел накануне на площадке москвичей

586
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли московскому «Динамо» в дополнительное время

Общий счет игры — 3:2 в пользу «Динамо»

559
0

ХК «Северсталь» проиграл московскому «Динамо» с разницей в две шайбы

Третий матч ¼ финала Западной конференции КХЛ прошёл в Череповце

1178
0

Череповецкая «Северсталь» одержала вторую победу в раунде плей-офф над московским «Динамо»

Игра прошла в рамках 1/4 финала Западной конференции КХЛ

717
0

Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в плей-офф КХЛ

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «сталевары» уверенно переиграли московское «Динамо»

935
0

Главный тренер ХК «Северсталь» требует присвоения звания Заслуженного тренера Финляндии

К Федерации хоккея Финляндии Андрей Разин обратился после победы финской сборной на Олимпиаде

1854
0

Череповецкий «Алмаз» два раза победил «Сахалинские Акулы» в регулярном чемпионате МХЛ

Игры прошли 22 и 23 февраля и получились достаточно упорными

841
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в товарищеском матче с ярославским «Локомотивом»

Итоговый счёт игры — 4:0

1682
0

Сборная России по хоккею не смогла защитить статус олимпийских чемпионов

Счет поединка — 1:2. Российские хоккеисты увозят серебряные медали с этой Олимпиады, а золото достается сборной Финляндии

1856
0

Череповецкая «Северсталь» сыграет с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина

При этом регулярный чемпионат КХЛ решила не возобновлять

865
0

Российские хоккеисты вышли в полуфинал олимпийского турнира

Счет в матче открыл воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев

1577
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

701 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
Ульяну Ланскую переводят в стационар психиатрической больницы
Ребенка спасли из пожара в Череповце
Мужчина пострадал при пожаре в котельной в Вологодской области
Череповецкий «Алмаз» проиграл два первых матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги
Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
Череповецкая «Северсталь» сравняла счет в противостоянии с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гарина
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

1026
0
13.03.2022 [БлогоVO]

Zомбоящик рассказывает, как хреново становится жить в Европе и Америке из-за санкций против России

168
0
12.03.2022 [Обзор Прессы]

Отец призёра Олимпиады Сергей Цветков: "У Максима мамины трудолюбивые гены"

431
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика