Череповецкий «Алмаз» проиграл два первых матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги

В 1/8 финала Кубка Харламова череповчанам противостоит трехкратный обладатель этого трофея, ярославский «Локо». Две первые игры прошли в Ярославле 11 и 12 марта. В первом матче все три шайбы были заброшены в первом периоде. Хозяева забили два быстрых гола, уже на четвертой минуте, поведя 2:0. Череповчане еще до первого перерыва смогли отыграть одну шайбу после точного броска Прохора Корбит, но развить свой успех в дальнейшем не смогли, уступив в итоге 1:2.

В матче, который прошел накануне, уже подопечные Андрея Шефера во втором периоде повели в счете в две шайбы, благодаря голам Данилы Яковлева и Ранеля Вафина, но не смогли удержать свое преимущество и проиграли 2:3, пропустив решающую шайбу в конце третьего периода.

– Хорошее начало, забили два гола. Невынужденная ошибка. Ярославль почувствовал вкус. В третьем периоде не хватило сил. Концентрации и сил сегодня не хватило. Настраивать будем ребят только на победу. Дома – победа, придут болельщики – будем бороться, – сказал после второго матча главный тренер «Алмаза» Андрей Шефер.

Серия до трех побед переезжает в Череповец, где команды сыграют 15 марта и, в случае победы «Алмаза», 16 марта.

