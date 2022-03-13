Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»

13.03.2022 [Общество]

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде 12 марта подарили венок с надписью «Предателю России».

– Какие-то типы встали в начале концерта в Вологде и вручили венок. Один снимал, другой прогнал какую-то пафосную речь, но никто ничего не понял, потому что он был бухой, – написал комик в Твиттере.

Денис оставил этот венок на сцене рядом с собой и продолжил концерт.

– Люди же старались, – добавил Чужой в сторис в Инстаграм.

Напомним, в конце февраля Денис Чужой и еще более 260 российских комиков подписали открытое письмо с просьбой остановить военную спецоперацию на Украине, сообщает издание Meduza, которое в России признано иностранным агентом.

– После подписания этого обращения Денис Чужой начал получать угрозы, – сообщает Lenta.ru. – Ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Недоброжелатели сообщили, что за его голову назначена награда, и призвали его «щемиться». Комик уточнил у собеседника, о каком вознаграждении идет речь, однако тот завершил разговор, не ответив на вопрос Чужого.

Тэги: концерт, акция

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Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
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