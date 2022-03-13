Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде 12 марта подарили венок с надписью «Предателю России».

– Какие-то типы встали в начале концерта в Вологде и вручили венок. Один снимал, другой прогнал какую-то пафосную речь, но никто ничего не понял, потому что он был бухой, – написал комик в Твиттере.

Какие-то типы встали в начале концерта в Вологде и вручили венок. Один снимал, другой прогнал какую-то пафосную речь, но никто ничего не понял, потому что он был бухой. pic.twitter.com/EuSiRKAbOO — Денис Чужой (@fe_city_boy) March 12, 2022

Денис оставил этот венок на сцене рядом с собой и продолжил концерт.

– Люди же старались, – добавил Чужой в сторис в Инстаграм.

Напомним, в конце февраля Денис Чужой и еще более 260 российских комиков подписали открытое письмо с просьбой остановить военную спецоперацию на Украине, сообщает издание Meduza, которое в России признано иностранным агентом.