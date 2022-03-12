Череповецкая «Северсталь» сравняла счет в противостоянии с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гарина

12.03.2022 [Спорт]

Перед шестым матчем, который прошел в субботу в Череповце, счет в четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ, она же 1/8 Кубка Гагарина, был 3:2 в пользу московского «Динамо». И, в случае поражения «Северстали», череповчане завершали бы сегодня сезон.

Счет был открыт в середине первого периода, когда после позиционной атаки Адам Лишка просто протолкнул шайбу под вратарем гостей и вывел «желто-черных» вперед. В начале второго периода Якоб Стенквист, Даниил Вовченко и Йоонас Няттинен на троих разыгрывают красивую комбинацию в «динамовской» зоне, и последний забрасывает шайбу уже в пустые ворота, делая счет 2:0. В середине основного времени матча уже сам Вовченко забивает гол, доводя преимущество «Северстали» до трех шайб.

После этого «бело-голубые» меняют вратаря, вместо Александра Еременко с которым «Динамо» выиграло три последних матча, на лед вышел Иван Бочаров, и тут же гости отыгрывают один гол. Тренерский штаб «Северстали» попытался оспорить эту шайбу, усмотрев игру рукой у соперников в чужой зоне, но видеоповтор показал, что гол был забит по всем правилам, а череповчане получили двухминутный штраф за задержку игры. «Динамовцы» реализуют большинство, так буквально за две минуты счет 3:0 превратился в 3:2. В дальнейшем гости свинтили темп, но цифры на табло больше не изменились.

Концовка третьего периода запомнилась двумя массовыми потасовками, в результате которых было удалено 5 хоккеистов у «Динамо» и два у череповчан. Но на результат игры это не повлияло.

– Сегодня была очень важная игра. Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца. Мы перевели серию в Москву, там будет очень интересная игра, – сказал после матча защитник «Северстали» Андрей Чуркин.

Счет в противостоянии до 4-х побед, таким образом, стал 3:3, и решающий 7-й матч в этой серии пройдет в понедельник. В Москве вечером команды в очном противостояние решат, кому идти дальше, а кто уже может отправляться в отпуск.
 

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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