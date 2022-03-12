Мужчина устроил пожар в подвале девятиэтажного дома в Вологде

Пожар в подвальном помещении 9-этажного многоквартирного дома по адресу: Вологда, Советский проспект, 133 произошел вечером 11 марта. Сообщение о пожаре поступило в 18:03.

Общая площадь пожара – 4 кв. м. Огнем повреждены деревянная тумбочка и различный мусор.

Причиной пожара стало то, что 37-летний мужчина без определенного места жительства не уследил за горевшей свечой.

В результате виновник происшествия госпитализирован в Вологодскую Областную клиническую больницу с признаками отравления угарным газом. Среди жильцов дома пострадавших нет, были эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Люди самостоятельно вышли из квартир на улицу по лестничным маршам.