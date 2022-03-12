Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой

12.03.2022 [Происшествия]

35-летняя женщина выпала из окна третьего этажа дома на улице Парковой в поселке Молочное под Вологдой. Это произошло около полуночи, в ночь с 11 на 12 марта.

– Прибывшим на место происшествия росгвардейцам гражданка, уже находившаяся в машине скорой помощи, рассказала, что сидела на подоконнике и ее толкнули, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области. 

Женщину госпитализировали. Двери квартиры, из которой выпала женщина, были заперты. Вскоре в окно этой квартиры выглянул мужчина и заявил росгвардейцам, что тоже сейчас прыгнет. 

– Сотрудники Росгвардии попытались отговорить гражданина от необдуманного поступка, но 35-летний вологжанин все же выпрыгнул из окна. Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь и вызвали на место еще одну бригаду медиков, – сообщается в пресс-релизе.

В это время к стражам правопорядка подошли двое граждан, которые рассказали, что совместно с пострадавшими распивали в этой квартире спиртные напитки. Росгвардейцы передали их сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
 

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