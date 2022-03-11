Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта

11.03.2022 [Культура]

Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта. Это будет посещение выставки старых вещей: фотографий, часов, книг, значков и изделий hand-made творчества местных рокеров, которая открылась в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя».

– В таком «Гараже», который открылся в Доме Гиляя, нет лишних вещей, – говорит о выставке вологжанка Марина Репина. – Погружаясь в мир старых велосипедов, грампластинок, игрушек, что было частью прошлой, такой уже далекой, будто нереальной жизни – в сегодняшнем непростом времени ощущаешь – живу, чувствую, смеюсь! Значит – соберем, починим, восстановим.

Экскурсоводами по этой необычной выставке станут вологодские рокеры – Александр Железный и Марк Пекарь.

– Это уникальный выставочный проект! – рассказывает посетительница Ирина Семенская. – Экспонаты все, ну или почти все, можно потрогать, подержать в руках, примерить. Кругом что-то двигается, моргает лампочками, удивляет необычностью и оригинальностью. 

Начало экскурсии 13 марта в 12:00 по адресу: Вологда, Чернышевского, 15.

Предварительная запись на мероприятие в личные сообщения Альбине Сберегаевой на ее странице в социальной сети.

Возрастное ограничение: (18+).

Тэги: экскурсия, выставка, история, рок-музыка

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