Вологжанка Анастасия Маркова завоевала 7 золотых медалей на Чемпионате СЗФО по плаванию

11.03.2022 [Спорт]

В Калининграде завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного округа по плаванию. Вологжанка Анастасия Маркова увозит с турнира в общей сложности семь золотых медалей.

К двум золотым медалям, добытым ранее, Анастасия добавила победу первенства СЗФО на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 2:06.02. Также у Насти победа на дистанции 50 метров баттерфляем. Вологжанка стала победительницей Чемпионата и Первенства СЗФО.

Кроме того, два золота у Марковой и на дистанции 50 метров вольным стилем. Девушка стала сильнейшей как на Первенстве, так и на Чемпионате.

Отметим также выступление Ивана Киселева, который завоевал звание чемпиона СЗФО РФ и победителя первенства округа по плаванию на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:05.27.

Всего вологжане увозят с соревнований четырнадцать золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Тэги: плавание, чемпионат, золотая медаль

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