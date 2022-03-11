Череповецкие литейщики прошли тренинг на базе учебной площадки «Фабрики процессов»

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда продолжает работу по внедрению инструментов бережливого производства для компаний Вологодской области в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

В пятницу, 11 марта, специалисты АО «Череповецкий литейно-механический завод» прошли тренинг на учебной площадке «Фабрика процессов», которая действует в Вологодском бизнес-инкубаторе с марта 2021 года.

АО «ЧЛМЗ» — крупное машиностроительное предприятие, которое выпускает машины, механизмы и комплектующие для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностей, металлургии и машиностроения. С конвейера предприятия выходят модели тракторов «Беларус», которые повсеместно используются в нашей стране.

В ходе тренинга на «Фабрике процессов» работники АО «ЧЛМЗ» в реальном производственном процессе получили опыт применения инструментов бережливого производства и понимание, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

«Главная задача для нас — вовлечь персонал компании в процесс непрерывных улучшений производства. С командой АО „ЧЛМЗ“ нам это удалось», — рассказала тренер Фабрики процессов Оксана Воскресенская.

Справочно: «Фабрика процессов» — это площадка по обучению руководства и сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», которая создана на базе Вологодского бизнес-инкубатора. Благодаря национальному проекту предприятия могут воспользоваться бесплатной помощью специалистов регионального центра компетенций по внедрению инструментов и культуры бережливого производства для сокращения времени протекания производственных процессов.

По вопросам участия в нацпроекте можно обратиться в департамент экономического развития области по телефону (8172) 23-01-98 доб. 0733 или в региональный центр компетенций в сфере производительности труда Вологодской области на базе Вологодского Бизнес-инкубатора (8172) 57-83-50, электронный адрес: adm.event@smb35.ru.