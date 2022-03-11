Житель Череповца заявил в следком об уничтожении в ЧГУ мемориальной комнаты с портретами ветеранов

Житель Череповца Григорий Винтер обратился в следственный комитет из-за уничтожения мемориальной аудитории в Череповецком государственном университете.

В своем заявлении он написал, что с 1985 года в аудитории № 203 в учебном корпусе ЧГПИ, который находится на улице Максима Горького, располагалась мемориальная аудитория. В ней в течение нескольких лет собирались сведения о сотрудниках и преподавателях ЧГПИ, которые были на фронте или являлись ветеранами Великой Отечественной Войны на других основаниях. Работали во время войны на военных заводах, были блокадниками Ленинграда и так далее.

По информации Григория Винтера, к 2018 году большая часть застекленных стендов, которые располагались в указанной аудитории, пропали, но оставались портреты 24 человек-участников Великой Отечественной войны и блокадников.

«Среди этих портретов был портрет моего отца — Электрона Григорьевича Дементьева, 1926 года рождения, который 3 полных года — с августа 1943 года по август 1946 года работал на военном заводе № 26 Министерства обороны СССР в городе Уфа. Ориентировочно в конце 2020 года или в начале 2021 года все портреты ветеранов были вынесены из аудитории», — говорит Григорий Винтер.

Таким образом после ремонта мемориальный кабинет был ликвидирован.

«В октябре 2021 года у моего покойного отца Электрона Григорьевича Дементьева был 95 летний юбилей. Три предыдущих юбилея отмечались широко, была экспозиция в местном музее, так как отец являлся почетным профессором ЧГУ. В моей просьбе отметить юбилей отца в 2021 году мне было категорически отказано», — говорит житель Череповца.

Григорий Винтер считает, что неустановленные сотрудники ректората университета, приказавшие уничтожить мемориальную аудиторию, совершили преступление, попадающее под юрисдикцию статьи УК РФ об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.

«В ЧГУ не осталось не одного памятного места, посвященного сотрудникам-ветеранам войны, поэтому память о них уничтожена, что попадает под юрисдикцию статьи УК РФ о реабилитации нацизма», — написал Григорий Винтер в своем заявлении и попросил разобраться следователей в том, что случилось, а также привлечь к ответственности тех, кто был причастен к ликвидации мемориальной аудитории.

В ректорате Череповецкого государственного университета знают о заявлении в следственный комитет и от подробных комментариев отказались, сославшись на то, что данные об уничтожении мемориальной комнаты, изложенные в заявлении Винтера, не соответствуют действительности.

«Проверка следственным комитетом произведена. Комментарии будут возможны после получения официального заключения следственного комитета», — прокомментировала ситуацию ректор ЧГУ Екатерина Целикова.

Но что же случилось с аудиторией, в высшем учебном заведении не пояснили.