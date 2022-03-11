Роскомнадзор может ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Главная причина — распространение информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, - сообщает Интерфакс.

В Генпрокуратуре напомнили, что ранее соцсеть Facebook была «признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации».

На основании этого решения Роскомнадзором уже ограничивается доступ к Facebook.

В Генпрокуратуре заявили, что в связи с проводимой ВС РФ специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР, «в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

Генпрокуратура РФ также объявила, что аккаунт российского надзорного ведомства в Instagram прекращает свою работу.

Этот же запрет может распространиться на мессенджер WhatsApp, который наряду с Facebook и Instagram принадлежит компании Meta. Примечательно, что WhatsApp для общения в чатах пользуются многие бюджетные организации.