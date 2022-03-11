Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде

11.03.2022 [Общество]

Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса, которые присутствует в Вологде. Как заявил в пятницу мэр города Сергей Воропанов, комментируя решения регионального антикризисного штаба, на каждый вызов необходимо подготовить меру реагирования.

«Ситуация непростая, но мы знаем, что делать. Мы уже проходили в пандемию различные ограничительные мероприятия, когда так же были нарушены и логистические цепочки, и были сбои с поставкой комплектующих. Сейчас это приобретает более глобальный масштаб, но принятые региональным штабом решения позволят выйти из этой ситуации. Например, принято решение по запуску проекта «Синергия роста 2.0», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Ранее проект «Синергия роста» работал на областном уровне, когда крупным вологодским поставщикам в процессе импортозамещения различные комплектующие детали поставляли предприятия своего региона. Сегодня губернатор Олег Кувшинников предложил пойти дальше и, если какие-то комплектующие или запчасти невозможно произвести на территории Вологодской области, необходимо искать их в других регионах.

«Следующее важное заявление, прозвучавшее на заседании антикризисного штаба — это поддержка строительного сектора. Это очень важный пласт городской экономики. Мы должны поддержать жилищное строительство и обеспечить полным рублем строительство всех социальных объектов, которые в городе строится сейчас и будут строиться. Напомню, что у нас реализуются программы по переселению ветхого и аварийного жилья, строительства школ, и ремонта дорог. Все федеральные и региональные социально-ориентированные программы в Вологде будут продолжены», — заявил мэр города.

По словам Сергея Воропанова, со следующей недели городские власти организуют выезды на предприятия, чтобы на местах выяснить, какие существуют проблемы и что нужно сделать для выхода из сложной ситуации.

Также в начале следующей недели будут опубликованы номера телефонов, куда смогут звонить вологжане и обозначать вопросы по завышению цен на продукты в магазинах.

 

Тэги: санкции, Поддержка, бизнес

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