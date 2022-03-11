18-летний вологжанин угнал машину, чтобы покататься

11.03.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля Лада Приора.

Заявивший о пропаже авто 39-летний потерпевший рассказал, что машину ему предоставила организация, в которой он работает. Автомобиль пропал с парковки возле его дома ночью.

На допросе подозреваемый рассказал, что гулял пьяным по городу, увидел Приору и захотел на ней прокатиться.

«Открыв дверь, увидел ключ в замке зажигания. Завел машину и поехал. Проехав пару улиц, он открутил государственный регистрационный знак, чтобы владелец автомобиля не получил штрафы с камер видеонаблюдения. Номер положил в багажник и продолжил ночной променад на машине», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Накатавшись, молодой человек оставил машину на улице Возрождения, похитив перед этим из салона видеорегистратор и документы на автомобиль. Он закрыл дверь ключом и ушёл домой. После он продал регистратор прохожему за тысячу рублей.

По фактам угона и кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные документы и ключи от машины изъяты. Их вернут потерпевшему.

Тэги: угон, кража
Фото пресс-службы областного УМВД

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