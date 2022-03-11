В Вологде отмечен рост цен на недвижимость

11.03.2022 [Экономика]

Крупнейшие площадки по продаже недвижимости в Вологде зафиксировали рост цен на жилье. 

Так, по данным Купи.ру, средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры выросла с 22 февраля по 8 марта с 75 525 рублей до 80 098 рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали с 70 035 до 72 234 рублей.  Цена на студии и трехкомнатные колеблется примерно в одном диапазоне. 

Средняя цена однокомнатной квартиры в Вологде составляет 2 984 166 рублей. Двухкомнатная квартира стоит 4 321 851 рублей. Трехкомнатная квартира обойдется в 4 987 175 рублей. Анализ был произведен сервисом на основе 70 объявлений о продаже недвижимости. 

Рост цен также был отмечен на сайте Restate.ru. Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более, чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. 

Согласно данным сервиса, рост цен на квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройках составил более тысячи рублей за квадратный метр. 

 

Тэги: жилье, недвижимость

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