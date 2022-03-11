В Вологде отмечен рост цен на недвижимость

Крупнейшие площадки по продаже недвижимости в Вологде зафиксировали рост цен на жилье.

Так, по данным Купи.ру, средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры выросла с 22 февраля по 8 марта с 75 525 рублей до 80 098 рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали с 70 035 до 72 234 рублей. Цена на студии и трехкомнатные колеблется примерно в одном диапазоне.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Вологде составляет 2 984 166 рублей. Двухкомнатная квартира стоит 4 321 851 рублей. Трехкомнатная квартира обойдется в 4 987 175 рублей. Анализ был произведен сервисом на основе 70 объявлений о продаже недвижимости.

Рост цен также был отмечен на сайте Restate.ru. Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более, чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России.

Согласно данным сервиса, рост цен на квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройках составил более тысячи рублей за квадратный метр.