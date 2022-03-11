Госдума в третьем чтении приняла закон об онлайн-голосовании

11.03.2022 [Общество]

Госдума на пленарном заседании в пятницу, 11 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон о правилах онлайн-голосования.  

В частности, документ закрепляет проведение голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые соответствуют требованиям Центризбиркома. Закон был внесен в Госдуму в середине декабря прошлого года.

Ко второму чтению законопроект дополнили рядом поправок. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока. Речь, в частности, идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости, - сообщает РИА Новости

Также исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить возможность объединять участковые комиссии, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч — по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и с ЦИК.

Еще одно новшество правил — с 1 января 2023 года исключаются избирательные комиссии муниципальных образований, передав вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий.

В документе также прописано, что бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.

Тэги: голосование, выборы, закон

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