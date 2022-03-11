Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»

Накануне в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ череповецкая «Северсталь» вновь встречалась с московском «Динамо».

Первый период прошёл при игровом преимуществе хозяев, но Владислав Подъяпольский спасал свою команду. На старте второго периода и он оказался бессилен, и в ворота «сталеваров» влетели три безответных шайбы в течение трех минут. После этого Подъяпольского на последнем рубеже обороны заменил Дмитрий Шугаев. Правда, ещё по ходу второго периода Владислав ещё дважды выходил на лёд, чтобы отразить штрафные броски, и с обоими буллитами соперника справился.

Вернуться в игру у череповчан выпал шанс сразу после третьей пропущенной шайбы, когда у хозяев случилось два удаления подряд. Тренерский штаб «Северстали» в этот момент взял тайм-аут, а затем выпустил шестого полевого игрока. При игре 6×3 череповчане смогли отыграть один гол, шайбу забросил Робин Пресс. Затем было ещё одно удаление у «Динамо» и Йоонас Наттинен сократил отставание череповчан до минимума. Правда, в дальнейшем забивали только хозяева, один гол во втором периоде и один в третьем. Общий результат матча — 5:2 в пользу «Динамо».

Счёт в серии до четырех побед между череповчанами и москвичами стал 3:2 в пользу «Динамо», и следующая игра для «Северстали» может стать последней. Очередной матч команды проведут уже завтра в Череповце.