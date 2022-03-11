В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы

11.03.2022 [Общество]

Минтруд России разработал проект приказа, которым предлагается утвердить рабочие места для прохождения альтернативной гражданской службы. В Вологодской области насчитывается 15 учреждений, готовых принять граждан для прохождения альтернативной службы.

В регионе места для прохождения альтернативной гражданской службы предусмотрены в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, среди которых автономные учреждения социального обслуживания Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 1», «Октябрьский дом-интернат для культуры престарелых и инвалидов», бюджетные учреждения здравоохранения Вологодской области «Белозерская центральная районная больница», «Вологодская городская поликлиника № 3», «Вологодский областной театр кукол «Теремок», государственное казенное учреждение Вологодской области «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей» и другие организации.

«Немаловажным является готовность региона принимать для прохождения альтернативной гражданской службы ребят. Перечисленные организации области активно включились в процесс организации прохождения альтернативной гражданской службы в регионе, своевременно дали свои предложения по рабочим местам. Благодаря таким слаженным действиям, в области ежегодно проходит альтернативную службу в среднем 5-6 граждан», — отметил начальник департамента труда и занятости населения области Олег Белов.

В Российской Федерации в 2022 году в перечень работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, Минтруд планирует добавить такие профессии рабочих и служащих, как курьер, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, столяр, агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, зубной врач, инженер, медицинская сестра кабинета, медицинская сестра процедурной, медицинский лабораторный техник, медицинский регистратор, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор, техник-программист, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов, эпидемиолог. 

 

Тэги: альтернативная служба

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте

Похожие новости

Вологжанина оштрафовали за уклонение от прохождения альтернативной службы в почтовом отделении

21-летний молодой человек ушел на больничный и перестал появляться на работе

1128
0

Пятеро вологодских призывников пройдут альтернативную службу на «Почте России»

В вооруженные силы этой осенью отправятся служить более 1,6 тысячи жителей региона

2736
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режим закрытия неба на юге России продлили до 20 марта
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»
В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы
В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин
Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов
Вологодская ветеринария ежемесячно получает двести обращений о нарушении правил содержания животных
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

552
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Еще немного наблюдений за ценами — только мой личный опыт

515
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

949
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика