В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы

Минтруд России разработал проект приказа, которым предлагается утвердить рабочие места для прохождения альтернативной гражданской службы. В Вологодской области насчитывается 15 учреждений, готовых принять граждан для прохождения альтернативной службы.

В регионе места для прохождения альтернативной гражданской службы предусмотрены в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, среди которых автономные учреждения социального обслуживания Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 1», «Октябрьский дом-интернат для культуры престарелых и инвалидов», бюджетные учреждения здравоохранения Вологодской области «Белозерская центральная районная больница», «Вологодская городская поликлиника № 3», «Вологодский областной театр кукол «Теремок», государственное казенное учреждение Вологодской области «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей» и другие организации.

«Немаловажным является готовность региона принимать для прохождения альтернативной гражданской службы ребят. Перечисленные организации области активно включились в процесс организации прохождения альтернативной гражданской службы в регионе, своевременно дали свои предложения по рабочим местам. Благодаря таким слаженным действиям, в области ежегодно проходит альтернативную службу в среднем 5-6 граждан», — отметил начальник департамента труда и занятости населения области Олег Белов.

В Российской Федерации в 2022 году в перечень работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, Минтруд планирует добавить такие профессии рабочих и служащих, как курьер, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, столяр, агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, зубной врач, инженер, медицинская сестра кабинета, медицинская сестра процедурной, медицинский лабораторный техник, медицинский регистратор, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор, техник-программист, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов, эпидемиолог.